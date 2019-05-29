Волкер: Украина может покупать военную технику в США

США готовы помогать Украине в обороне. Фото: 112

США готовы сотрудничать с Украиной в дальнейшем предоставлении ей оборонного летального оружия.

"Конгресс принял международное военное финансирование, которое предусматривает поддержку Украины в виде предоставления различных видов вооружений, в частности противотанковых и противоснайперских систем. Мы будем продолжать консультироваться с Украиной относительно ее оборонных нужд. Кроме того, мы также готовы к военным продажам за границу, то есть Украина может покупать военную технику в США", - заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, Украине жизненно необходимо усилить свою обороноспособность, поскольку страна ежедневно находится под атаками, и поэтому нужно не допустить дальнейшей потери территорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США планируют увеличить военную поддержку Украины

Напомним, оборонный бюджет США на 2020 года предусматривает выделение Украине 100 млн долл. на летальное оружие.