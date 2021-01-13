Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа

Шесть лет назад, 13 января 2015 в ходе массированного обстрела обвалилась диспетчерская башня Донецкого аэропорта. Она была "глазами обороны". Именно с нее наши киборги наблюдали за перемещениями противника и корректировали огонь артиллерии.

242 дня несмотря на жару, комаров и зимние холода наши добровольцы героически держали оборону этого объекта. Покинуть здание означало предоставить российским войскам применять авиацию и идти дальше, в мирные города Украины.

Враг неоднократно пытался захватить ДАП, но с каждым разом кивал ноги. В какой-то момент они стали называть украинских защитников киборгами.

О том, как украинское здание и его защитники развеяли миф о российской "непобедимости" рассказал Gazeta.ua киборг Тарас Коваль, что тогда служил в 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Автор: Соцсети Тарас Коваль на позівній "Вальтер", служив у 95-й оАЕМБр Збройних сил України захищали ДАП від росіян.

Оборона ДАПа выполнила свою задачу?

Со стратегической точки зрения, и с тактической и с точки зрения поддержания боевого духа оборона Донецкого аэропорта была полностью оправдана.

Держать ДАП стоило, или имело смысл сразу его уничтожить?

Стоило. Если просто уничтожить инфраструктуру, чтобы враг не занял позиции, и не легитимизировал авиаресурсы - это одно. А вот именно оборона - это был тот стратегический манёвр, благодаря которому противник был вынужден большое количество своих ресурсов направить именно на здание, а не на другие направления, где наша оборона была слабой.

В любой книге по ведению боевых действий четко написано, что для успешного штурма нужно иметь превосходство в живой силе в 4-5 раз больше, чем тем, кто защищает. То есть обороняться всегда легче. Какие выгоды нам дала оборона ДАП? По моему личному мнению оборона ДАП дала нам долгосрочную перспективу заявлять на весь мир, что российская армия не такая уж и непобедимая. И заявить о том, что наши ВСУ, которые много раз сокращали, все эти годы уничтожали, якобы реформировали - все еще достаточно сильны.

Весь мир увидел, что обороноспособность страны не потеряна и в будущем с нами можно сотрудничать, что за эти годы было не раз доказано результатами учений и в противостоянии российским захватчикам.

Что происходило в день, когда упала башня?

Я тогда не находился на ДАП. 4 декабря нас отправили на ротацию. А в этот день мы находились между Зенитом и Авдеевки. Это было так - туман, сырость грязь и постоянные обстрелы. Вечером, после совещания, мы узнали, что ребята не выходят на связь. На душе было гадко. Хотели идти вперед, но знали, что так войну не выиграть. Для россиян вы были костью в горле.

Вы можете сказать, что армия РФ боялась вас?

Да. Когда противник имея ресурсы, войска и резервы проводит первые-вторые-пятые операции и не может захватить объект - начинается паника. Падает боевой дух, особенно, когда пропаганда промыла мозги и они считали себя непобедимыми, а здесь мы. И у них начинает падать боевой дух. Боец боится, начинается недоверие к командованию, появляется страх и понимание, что их уровень не соответствует критериям. Появляется мысль, а если мы сейчас не можем взять этот объект, а что дальше будет?

После всех этих неудач и потерь со стороны россиян пропаганда преподнесла им их пирову победу как праздник. Они вошли в ненужное и пустое здание получив огромные потери всего. Россияне просто не могли показать своим людям, что они конкретно "обосрались" с этим аэропортом. Извините за грубое слово.

Они знали, что им противостоят добровольцы?

Они скорее всего знали, что мы добровольцы. Но командование называло нас элитными спецвойсками. Им объясняли, что если они нас уничтожат, то резерва не будет. И дальше у них все "пойдет по маслу".

В большинстве своем у нас личный состав был из мобилизованных. Хотя были и те, кто имел солидный военный опыт. Совсем немного было профессиональных военных.

Считаю, что поменять нас на 90-й батальон был просчетом. Они были хорошо подготовлены, но реального боевого опыта не имели. У нас был больший боевой опыт.

Но люди не роботы и им нужен был отдых.

13 января 2015 российское оккупационное формирования "Оплот" обстреляло пассажирский рейсовый автобус на пропускном пункте "Волноваха". Погибло 12 гражданских лиц, 18 получили ранения. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Златоустовка-Донецк остановился на пропускном пункте Волноваха, чтобы проехать на свободную территорию Украины. В то же время боевики с представителями российских СМИ находились в оккупированном Докучаевске. С реактивной системы залпового огня "Град" они выпустили по пропускному пункту 40 снарядов.