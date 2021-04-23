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пятница, 23 апреля 2021 11:29

России нельзя верить. Они уже отводили войска перед войной в Грузии и на Донбассе - Стерненко

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России нельзя верить. Они уже отводили войска перед войной в Грузии и на Донбассе - Стерненко
Стерненко записал видео о Путине. Фото: facebook.com/sternenko

Общественный активист Сергей Стерненко убежден, что рано радоваться, что Россия начала отводить войска от границы Украины. Подобная история уже была перед началом войны на Донбассе и вторжением РФ в Грузию.

"Появилась новость, что РФ завершает учения вблизи украинской границы и отводит свои войска. Многие украинские политики радуются, что это победа. Я такого оптимизма в этой истории не вижу. Потому что в 2008-м прямо, перед вторжением России в Грузию, тоже было заявление, что Кремль отводит войска и учения завершены. Так было и в 2014 году, когда начиналась российско-украинская война. Россиянам верить нельзя", - говорит Стерненко в новом видео на своем YouTube-канале.

Также активист прокомментировал ответ президента РФ Владимира Путина на приглашения украинского главы Владимира Зеленского встретиться на Донбассе.

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"Путин традиционно во всем обвинил украинское руководство, которое якобы сделало многое, чтобы разрушить украинскую-российские отношения. Ведь Россия не виновата в том, что она ведет войну против Украины. Но на самом деле Путин именно тот человек, который сделал больше всех, что бы разрушить отношения между странами, но никогда в этом не признается. Он не отвечает за свое слова, может только врать. Добивается нашей капитуляции. России не нужны Донбасс или Крым, надо только вся Украина".

Украинский общественный активист Сергей Стерненко записал новое видео. В нем разобрал высказывания бывшего нардепа от "Партии регионов" Олега Царева про ситуацию в Украине. В часности он заявил, что "с 2014-го эскадрон смерти СБУ убили многих "регионалов" и других чиновников, которые поддерживали РФ. И список убитых политиков настолько велик, что потерялся". Впоследствии речь зашла и о самом Стерненко. Сначала его назвали секретным подданным СБУ, впоследствии типичным агентом ЦРУ.

Активист подчеркнул это выражение похожими цитатами других пропагандистов.

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