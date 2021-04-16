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пятница, 16 апреля 2021 13:22

"Родная Украина, все будет хорошо": грузинский боец осудил российскую политику

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&quot;Родная Украина, все будет хорошо&quot;: грузинский боец осудил российскую политику
Грузинский боец поддержал Украину в ситуации с Россией. Фото: ukrinform.ua

Знаменитый грузинский боец ​​смешанных единоборств Роман Долидзе прокомментировал российско-украинские отношения.

"Продолжаю следить за развитием событий в нашей стране. Я всегда считал и считаю, что Украина - это неделимая и единое государство, которое имеет право самостоятельно решать все конфликтные ситуации на своей земле. Те силовые, агрессивные методы, которые наши соседи пытаются использовать против Украины, Грузии и ряда других стран - считаю категорически неприемлемыми", - рассказывает спортсмен в своем видеоролике в Instagram.

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"Я надеюсь, что найдутся способы для решения этого вопроса другими методами. Я теперь взволнован, стараюсь быть максимально корректным. У меня много друзей в России. Не хочу показать, что я против русских или русского народа - нет, я против российской политики. Родная Украина, как бы ни было, все будет хорошо", - добавил Долидзе.

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Допис, поширений UFC Roman Dolidze (@romandolidze)

Украина имеет дело с крупнейшим перемещением войск в России со времен Второй мировой войны. Стране нужна помощь.

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Дата
16
апреля

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