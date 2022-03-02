РФ использует против Украины 3,5 тыс. мобилизованных из Донбасса

Мобилизованных из оккупированного Донбасса готовят к нападению на украинские города. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Россия мобилизовала около 3,5 тыс. человек из оккупированного Донбасса, чтобы использовать их для войны против Украины в крымском направлении.

Сейчас путинских наемников через крымский мост завозят в район города Херсон, сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

"По имеющейся информации, полученной украинскими силами безопасности и обороны РФ в крымском направлении использует мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

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Их будут использовать для дальнейшей военной агрессии и готовят к нападению на украинские города. В то же время мобилизованные агрессором лица крайне деморализованы.

"Стоит отметить, что украинское войско дает шанс солдатам страны-агрессора остаться живыми", - говорится в сообщении.

В Россию начали прибывать первые эшелоны с ранеными солдатами и мешки с их трупами. В ближайшее время состоятся первые захоронения в РФ.