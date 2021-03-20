РФ хочет запретить бойцам ООС открывать ответный огонь

Россия предлагает изменить порядок проведения переговоров в "нормандском формате". Фото: Facebook

Представитель России в переговорном процессе по Донбасса Дмитрий Козак предложил закрепить запрет сторон на открытие ответного огня без разрешения руководства.

Письмо с соответствующими предложениями он прислал украинскому, французским и немецким коллегам. Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно заявлению, открытие огня Вооруженными Силами возможно лишь по приказу руководства и в случае, когда все другие средства реагирования на нарушения перемирия не сработают.

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Козак также предложил изменить принцип проведения переговоров, пользуясь принципом ротации глав, по которому каждая сторона поочередно председательствует во время заседаний "нормандской четверки".

Украина стремится к решению ситуации в Донбассе дипломатическим путем, но в ближайшие 15 лет нужно быть готовыми к полномасштабному конфликту. Военные конфликты "всех со всеми" в мире будут продолжаться по меньшей мере до 2035 года и Украине не удастся остаться в стороне.