РФ будет наступать в море и воздухе - в каком состоянии украинский флот

В генералов континентальное мышление. Готовятся к военным действиям на суше. Это подготовка к войне вчерашнего дня. В 2021-2022 годах она будет другой. Кремль не наступать там, где Украина сильна. Будет давить на слабые места - море и воздух, считает военный эксперт Тарас Чмут.

"Украина с 2016 года все ресурсы вкладывала в сушу, но ослабла на море. У нас мощная морская пехота, много пушек, танков. Но нет корабля, ракет, слабая система морской авиации, освещения надводной обстановки. Есть один гидроакустический комплекс поиска и идентификации подводных лодок на фрегате "Гетман Сагайдачный" 1980-х и зенитный ракетный комплекс, который не стреляет. Есть две корабельные пушки среднего калибра, тральщик и десантный корабль. Всего по одному или устаревшее", - рассказывает.

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Говорит, в гибридной войне нашему флоту нужно освещение водной обстановки, демонстрация флага, должны принимать участие в совместных учениях со странами НАТО.

"Чтобы Кремль понимал присутствие не только Украины. Важно сохранить кадры - моряков, которые в будущем будут служить в полноценных боевых кораблях. Авиация - в менее критическом состоянии, чем флот. И здесь мы тоже слабы. Истребители МиГ-29, Су-27, штурмовики СУ-25, бомбардировщики Су-24М, учебно-боевые Л-39 и разведчики Су-24МР - 1970-1980 годов. У нас нет возможностей полноценно их обслуживать. на восстановление авиации уйдет не менее 10 лет и стоить это несколько миллиардов долларов ".

Следующая война, если будет полномасштабная, продлится с применением авиации и крылатых ракет, предостерегает.

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"ВМС имеет две базы -" Восток "и" Юг ". Корабли базируются в Одессе, Очакове, Мариуполе и Бердянске. Мест не хватает даже для них. Строительство базы продолжается от нескольких лет. Нужно начинать сейчас", - говорит Чмут.