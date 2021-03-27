Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о видении правительства по восстановлению Донбасса. Планируется создать "пояс успешности".

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Дом". По словам Резникова, должно быть два трека. Первый трек - экономический.

Вице-премьер обратил внимание, что в правительстве уже утвердили концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, на основании которой уже пишут стратегию.

"Финалом будет пакет законопроектов в парламенте. Главная идея - это построить "пояс успешности" в Донецкой и Луганской области, в свободной части Украины, за счет инвестиционного подхода", - сказал он.

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Министр заявил, что рассматривается четыре источника финансирования восстановления территорий.

Второе - это имплементация возможности работы филиалов ICC, международных коммерческих арбитражей, которым будут подвержены все возникающие с инвесторами споры. Также планируется сократить административные процедуры для предпринимателей.

Не называть Донбасс и Луганщину Донбассом призывает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он считает, что это слово является нарративом, навязанным страной-агрессором.