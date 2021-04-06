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вторник, 06 апреля 2021 08:56

Резников оценил шансы на большую войну на Донбассе

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Резников оценил шансы на большую войну на Донбассе
Шансы на большую войну на Донбассе сейчас минимальны. Россия создает мнимое напряжения. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Начало широкомасштабной военной кампании на Донбассе в ближайшее время маловероятно. Но не следует совсем исключать худшего варианта развития событий.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. И пояснил, что, ведя гибридную войну, Россия пытается запугать другие страны и привлечь к себе внимание.

"Я считаю, что это является элементом гибридной войны, а именно информационной войны. Это создание такого воображаемого напряжения с целью привлечь внимание к себе, как делает сегодня Российская Федерация, пытаясь таким образом заставить к переговорам других игроков мира", - заверил министр в эфире "Свободы слова".

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Алексей Резников отметил, что сейчас Украину поддерживают США и все европейское сообщество. В повестку дня вернули и вопрос Крыма.

"Все знают, что" Россия не является никаким посредником, а является страной-агрессором, является участником ТКГ как государство, которое отвечает за то, что началось в оккупированной части Донецкой и Луганской областей", - говорит министр.

В то же время заметил, что не следует совсем исключать худшего варианта развития событий. По его словам, любая демонстрация силы может превратиться в реализацию этой силы.

За прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеского огня 2 военнослужащих из состава Объединенных сил погибли. На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.

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