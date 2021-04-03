Резников назвал 3 условия для привлечения инвесторов на Донбасс

 
Ексклюзивы
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1269
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 495
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 198
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 576
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1143
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 630
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 531
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 1062
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 585
Фото
Все фото
3
14
3
19
6
Местный житель во время обстрела получил ранения
Местный житель во время обстрела получил ранения
В районе ООС прошли танковые учения: фото
В районе ООС прошли танковые учения: фото
ВСУ получили отремонтированный истребитель МиГ-29
ВСУ получили отремонтированный истребитель МиГ-29
&quot;Люцифер тоже был ангелом&quot; - как судили Риффмайстра
"Люцифер тоже был ангелом" - как судили Риффмайстра
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
Видео
Все видео
Появилось видео обстрела на Донбассе - оккупанты бьют запрещенным калибром
Появилось видео обстрела на Донбассе - оккупанты бьют запрещенным калибром
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
ВСУ показали видео, как уничтожают позиции оккупантов
ВСУ показали видео, как уничтожают позиции оккупантов
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1269
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 180
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1053
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 891
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 324
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
02 апреля 2021
1 Просмотров: 585
На дитя
Був ранок неділі. Падав дощ. Я сидів на балконі "хрущовки", крутився в розламаному офісному кріслі, курив і вдивлявся в гілля Печерська. Насувалася ...
суббота, 03 апреля 2021 23:26

Резников назвал 3 условия для привлечения инвесторов на Донбасс

  Комментировать
Резников назвал 3 условия для привлечения инвесторов на Донбасс

Для залучення інвесторів на підконтрольну Україні частину Донецької та Луганської областей потрібні три умови: інфраструктура, ринок збуту і трудові ресурси.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Чиновник отметил, что прошлой осенью встречался с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, который до этого был вице-президентом Ford Motor Company, и спросил его, что бы могло привлечь американских бизнесменов для вложения инвестиций в Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На разминирование Донбасса нужно 30 лет

"Он (Биган - ред.) сразу говорит: "У меня три вопроса к тебе будет. Первое - это инфраструктура, второе - это рынок труда (т.е. рабочие руки, кто будет работать на предприятиях) и третье - это рынок сбыта. Вот если ты мне даешь ответы на все вопросы, считай, что получил мой позитив", - вспоминает вице-премьер-министр.

Ранее Резников назвал единственный путь урегулирования ситуации в Донбассе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Резников назвал 3 условия для привлечения инвесторов на Донбасс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео Просмотров: 47529
Американский &quot;шпион&quot; 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
31
 Просмотров: 20376
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 10629
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
6
 Просмотров: 9315
Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки
Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки Просмотров: 8811
Донбасс
На Донбассе подорвался военный - получил несовместимое с жизнью травмы
На Донбассе подорвался военный - получил несовместимое с жизнью травмы Просмотров: 351
"Это постоянная тема". Что говорят в Белом доме об агрессии России
"Это постоянная тема". Что говорят в Белом доме об агрессии России Просмотров: 243
Появилось видео обстрела на Донбассе - оккупанты бьют запрещенным калибром
Появилось видео обстрела на Донбассе - оккупанты бьют запрещенным калибром
 Просмотров: 747
Россия может потерять часть своих территорий - секретарь СНБО
Россия может потерять часть своих территорий - секретарь СНБО 1 Просмотров: 2565
Ситуация в Донбассе обостряется. Украина обратилась в ООН
Ситуация в Донбассе обостряется. Украина обратилась в ООН Просмотров: 981
Больше всего комментируют
6
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
3
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
2
На заседании СНБО будут говорить о "наведении справедливости в стране"
1
На чердаке обнаружили шлем военного с шоколадкой внутри, которым более 120 лет
1
На дитя
Голосов: 10744
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть