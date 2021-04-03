Резников назвал 3 условия для привлечения инвесторов на Донбасс

Для залучення інвесторів на підконтрольну Україні частину Донецької та Луганської областей потрібні три умови: інфраструктура, ринок збуту і трудові ресурси.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Чиновник отметил, что прошлой осенью встречался с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, который до этого был вице-президентом Ford Motor Company, и спросил его, что бы могло привлечь американских бизнесменов для вложения инвестиций в Украину.

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"Он (Биган - ред.) сразу говорит: "У меня три вопроса к тебе будет. Первое - это инфраструктура, второе - это рынок труда (т.е. рабочие руки, кто будет работать на предприятиях) и третье - это рынок сбыта. Вот если ты мне даешь ответы на все вопросы, считай, что получил мой позитив", - вспоминает вице-премьер-министр.

Ранее Резников назвал единственный путь урегулирования ситуации в Донбассе.