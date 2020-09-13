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воскресенье, 13 сентября 2020 09:30

Режим прекращения огня сохраняется - штаб ООС

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Режим прекращения огня сохраняется - штаб ООС
Украинские военные готовы реагировать на коварные действия врага, говорят в штабе. Фото: @pressjfo.news

По состоянию на утро 13 сентября на линии разграничения на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

На всех участках ответственности бригад украинских воинов обстрелов со стороны противника не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина.

Подразделения Вооруженных Сил Украины в полном объеме соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020, говорят в ООС.

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Украинские военные, находясь в готовности реагировать на опасные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять свои задачи.

В то же время подразделения Объединенных сил готовятся к участию в стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия - 2020".

На Донбассе 6 сентября на 42-й день режима прекращения огня российский оккупант нарушил договоренности и открыл огонь по украинским позициям. Было осуществлено по меньшей мере 3 обстрела, во время которых один украинский воин погиб.

10 сентября российские оккупационные войска стреляли по украинским позициям близ поселка Шумы.

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Дата
13
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