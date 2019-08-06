Ремонтируют танки, получают новое оружие: боевики активно наращивают силы

На Донбассе боевики активно наращивают боеспособность. Фото: 5.ua

На Донбассе боевики активно наращивают боеспособность - ремонтируют военную технику, получают из России новое оборудование и снайперские винтовки.

"Командование российско-оккупационных войск использует полное прекращение огня для восстановления и наращивания боеспособности соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". На захваченных предприятиях подразделения оккупантов восстанавливают военную технику, в частности танки. Чтобы ускорить процесс организовали дополнительные пункты ремонта", - сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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При этом с РФ продолжают поставлять оружие, материально-технические средства военного назначения и топливо. Уже поступила очередная партия 9-мм бесшумных снайперских винтовок ВСС. Кроме того, под видом гуманитарной помощи от российских волонтерских организаций на Донбассе получили приборы ночного видения, бинокли, комплекты военного обмундирования и индивидуальные аптечки.

Украина не может начать ремонт моста в Станице Луганской из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны противника. Как отмечается, боевики не позволяют украинским саперам разминировать часть моста, а без этого ремонт начать невозможно.