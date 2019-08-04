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Российские боевики препятствуют ремонту моста

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Российские боевики препятствуют ремонту моста
Украина не может начать ремонт моста в Станице Луганской. Фото: sprotyv.info

Украина не может начать ремонт моста в Станице Луганской из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны противника.

Как отмечается, боевики не позволяют украинским саперам разминировать часть моста, а без этого ремонт начать невозможно. Об этом заявил руководитель украинской стороны Общего центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон полковник Александр Борщевский.

По словам Борщевского, он провел встречу с заместителем Председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтон по реализации положений Минских соглашений.

"По словам офицера, прежде всего необходимо начать работу по разминированию территорий. Борщевский отметил, что существует понимание со стороны Наблюдательного миссии ОБСЕ по решению этого вопроса. Но, к сожалению, пока нет реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций о начале этих работ" , - говорится в сообщение.

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Ремонт моста может начаться только после полного разминирования прилегающих к нему территорий.

После разведения сторон вблизи Станицы Луганской следующим этапом должно стать восстановление разрушенного моста, который соединяет Станицу Луганскую с оккупированным Луганском. 1 августа Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились о разминировании территорий вокруг моста, после этого должен начаться его ремонт.

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Дата
04
августа

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