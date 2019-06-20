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четверг, 20 июня 2019 16:41

Развитие остановилось: армию могут оставить связи

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Развитие остановилось: армию могут оставить связи
Армии можеть не оказать связь 5-го поколения. Фото: Экономическая правда

В Министерстве обороны Украины подали запрос финансирования работы сети 5G.

Для распределения частот всем заинтересованным разослали соответствующие документы, говорит заместитель директора департамента телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом Госспецсвязи Олег Майорников, сообщает Liga.net.

"От Минобороны драфт пришел с замечаниями. Они касаются совместного использования радиочастот под 5G. В них могут работать средства связи военных", - сказал чиновник.

Майорников считает, что выделение средств не согласуют.

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"Поэтому будут искаться какие-то компромиссы. Например, по финансированию научно-исследовательских работ или проведению конверсии опять же с использованием денег операторов", - добавляет Майорников.

Станция радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М успешно завершила испытания.

Ее изготовили на харьковском предприятии ГП "ЦКБ "Протон", сообщает Укроборонпром.

По результатам испытаний, станция РЭБ Р-330КВ1М подтвердила все заданные характеристики, выполнив задание подавления системы радиосвязи "условного противника".

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