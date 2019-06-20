Глушит все на километры: испытали станцию радиоэлектронной борьбы

Р-330КВ1М - автоматизированная станция радиопомех коротковолновой радиосвязи, которая способна деорганизуваты радиосвязь противника на расстоянии в несколько десятков километров / фото: Укроборонпром

Станция радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М успешно завершила испытания.

Ее изготовили на харьковском предприятии ГП "ЦКБ "Протон", сообщает Укроборонпром.

По результатам испытаний станция РЭБ Р-330КВ1М подтвердила все заданные характеристики, выполнив задание подавления системы радиосвязи "условного противника".

Р-330КВ1М - автоматизированная станция радиопомех коротковолновой радиосвязи, которая способна деорганизировать радиосвязь противника на расстоянии в несколько десятков километров. Позволяет блокировать работу всех современных коротковолновых радиостанций, в том числе и тех, которые созданы специально для работы в условиях активных радиопомех.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На вооружение приняли новый беспилотник

Эта станция является частью комплекса Р-330УМ "Мандат", в состав которого также входят станции радиопомех ультракоротковолнового радиосвязи, радиоразведки и управления.

Военно-морские силы получат еще катера типа Island в переданных в сентябре 2018-го 2-х единиц. Сейчас ведутся переговоры о передаче Украине еще 4-х единиц.