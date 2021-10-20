Разведка предупредила о новых провокациях РФ против миссии ОБСЕ на Донбассе

Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей ОБСЕ на Донбассе и продолжить операцию по дискредитации миссии.
Об этом заявила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
"Инцидент с блокированием работы миссии ОБСЕ и взятие в заложники международных наблюдателей в очередной раз продемонстрировал пренебрежение российскими властями нормами международного права и ее неспособность придерживаться обязательств", - говорится в заявлении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД высмеял реакцию РФ на арест боевика Косяка на Донбассе
Целью российских оккупационных администраций является создание искусственных проблем для работы наблюдателей миссии накануне переговоров министров иностранных дел в "нормандском формате". Переговоры запланированы в ближайшее время, добавили в заявлении.
"Украина использует все дипломатические возможности для возобновления работы наблюдателей на временно оккупированных территориях", - отметили в разведке.
ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на временно оккупированных территориях Украины из-за того, что ее представителей заблокировали в Донецке и Горловке.
В МИД Украины расценили эту ситуацию как попытку раздуть вооруженный конфликт.
Вскоре российское боевики разблокировали работу миссии ОБСЕ в Горловке.
Комментарии