Разведка предупредила о новых провокациях РФ против миссии ОБСЕ на Донбассе

РФ может прибегнуть к новым провокациям против миссии ОБСЕ. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/

Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей ОБСЕ на Донбассе и продолжить операцию по дискредитации миссии.

Об этом заявила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

"Инцидент с блокированием работы миссии ОБСЕ и взятие в заложники международных наблюдателей в очередной раз продемонстрировал пренебрежение российскими властями нормами международного права и ее неспособность придерживаться обязательств", - говорится в заявлении.

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Целью российских оккупационных администраций является создание искусственных проблем для работы наблюдателей миссии накануне переговоров министров иностранных дел в "нормандском формате". Переговоры запланированы в ближайшее время, добавили в заявлении.

"Украина использует все дипломатические возможности для возобновления работы наблюдателей на временно оккупированных территориях", - отметили в разведке.

ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на временно оккупированных территориях Украины из-за того, что ее представителей заблокировали в Донецке и Горловке. В МИД Украины расценили эту ситуацию как попытку раздуть вооруженный конфликт. Вскоре российское боевики разблокировали работу миссии ОБСЕ в Горловке.