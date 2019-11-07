Разведение войск в Золотом: Хомчак заявил, что в поселке тихо

Руслан Хомчак заявил о том, со в Золотом полная безопасность. Фото: РБК

Генштаб заявил, что в Золотом-4 вполне безопасно.

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил о том, что населенный пункт ни разу не обстреливали, пишет РБК.

Он добавил, что такой результат из-за того, что участки разведения в сам населенный пункт не заходит, а соседняя Екатериновка частично попадает в область разведения.

"Семь дней тишины было выдержано в области. С тех пор не было здесь никаких нарушений. В районе хутора Вольный обстрелы происходят, а в области разведения - нет", - говорит Хомчак.

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Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который посетил Донбасс в составе делегации зарубежных послов, подтвердил, что Украина выполнила свои обязательства для встречи "нормандской четверки".

"Это разведения является частью подготовки к предстоящему саммиту. Очень важно, что после того, как военные покинут эту территорию, в эту зону вошли украинские полицейские и нацгвардейцы. Это действительно будет эффективным в обеспечении безопасности в Золотом", - заявил дипломат.

Российские оккупационные войска стали больше минировать территорию вдоль линии соприкосновения и в "серой зоне". "С начала ноября выросла интенсивность проведения врагом инженерных работ, в том числе по минированию местности вдоль линии соприкосновения включая так называемую серую зону", - сообщил на брифинге пресс-секретарь Минобороны Максим Праута.