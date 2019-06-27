Разведение сил боевики сопровождают обстрелами: 7 бойцов ООС ранены

Силы ООС отвечали на обстрелы из разрешенного вооружения. Фото: prm.ua

За прошедшие сутки на Донбассе началось разведение сил от линии разграничения. При этом в течение суток 7 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации 39 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За прошедшие сутки 4 украинских военнослужащих получили ранения, еще 3 - боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 25 июня 2 оккупанта уничтожены", - говорится в сообщении.

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Вчера Вооруженные силы Украины и боевики отвели свои войска на 900 м от линии соприкосновения. Разведение сил продлится в течение 3-х суток. Еще одни сутки даются на осуществление официального заявления о разведении сил и средств и еще одни - на проведение инспектирования мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.