Разведение сил: боевики должны отойти из Ясиноватой, части Донецка и Сокольников

Вопрос населенных пунктов, от которых должны отойти террористы, будут еще обсуждаться в ТКГ в Минске и в "нормандском формате".
В зону разведения сил могут попасть Широкино, Пески, Гранитное и другие населенные пункты, которые находятся под контролем ВСУ, заявил заместитель командующего штаба ООС Богдан Бондарь в эфире "Радио Свобода".
Бондарь назвал это одним из вариантов, которые рассматриваются.
Все эти вопросы, по его словам, будут еще обсуждаться "в трехстороннем" и "нормандском форматах".
"Противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников. С тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, в трехстороннем и в "нормандском форматах", - отметил Бондарь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили хорошие новости с Донбасса
Заместитель командующего штаба ООС отметил, что сейчас новые участки разведения войск не обсуждались, а в Золотом и Петровском разведения происходит из-за регулярных обстрелов со стороны боевиков.
После отвода украинской армии жители Павлополь Волновахского района Донецкой области бояться оказаться в "серой зоне".
Люди уже жили в таких условиях
Комментарии