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вторник, 08 октября 2019 19:11

Чего боятся жители села, из которого Зеленский планирует вывести войска

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Чего боятся жители села, из которого Зеленский планирует вывести войска
Люди боятся оказаться в серой зоне. Фото: "Точка доступа"

После отвода украинской армии жители Павлополя Волновахского р-на Донецкой обл. бояться оказаться в серой зоне.

Крестьяне уже жили в таких условиях, сообщает "5 канал".

"Что такое серая зона знает тот, кто здесь жил в это время. Это время, когда нет хлеба, нет воды. Когда нет ничего. Когда булку хлеба можно было купить в Мариуполе", - рассказывает одна из жительниц села.

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"Мы хотим жить в Украине. Чтобы была у нас Украина одна, единственная. Вот это самое главное", - говорит еще один житель.

6 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также с вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

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Дата
08
октября

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