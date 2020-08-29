Разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"

СБУ разоблачила военного ВСУ, который был боевиком "ДНР". Фото: REUTERS.

На Харьковщине контрразведка СБУ разоблачила военнослужащего ВСУ который был боевиком "ДНР".

В июле 2014-го он присоединился к незаконным вооруженным формированиям. В должности стрелка в составе так называемых "Спецназа" ДНР "и" Батальоны "Оплот" исполнял обязанности патрульного, охранял подконтрольные боевикам объекты и местность, сообщила пресс-служба СБУ.

За свою "работу" житель мужчина получал ежемесячно деньги в эквиваленте около 5 тыс грн.

"В октябре 2014 года боевик по собственной инициативе решил прекратить сотрудничество с террористами и вернулся в Харьковскую область. Впоследствии он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Сейчас следователи Управления СБ Украины в Харьковской области сообщили бывшему боевику о подозрении в совершении преступления - участие в деятельности террористической группы или террористической организации", - говорится в сообщении.

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28 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Украинские воины соблюдают условия прекращения огня. Но готовы реагировать на на любые действия с вражеской стороны, сообщает штаб ООС.