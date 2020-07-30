Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле

Публикуем поименный список погибших защитников Украины в июле 2020 года. Нам известно о смерти в бою восемь военных.

Самому младшему из погибших было 18 лет, самому старшему - 42 года.

Самой острой была ситуация 13 июля - во время операции по эвакуации тела погибшего лейтенанта, боевики убили разведчика и медика морской пехоты. Группа была в белых касках и имели договоренность с РФ о пропуске, но местные все равно устроили засаду и убили двух военных.

29 июля 2020 года не было обстрелов.

Ранения и боевые травмы получил 33 защитника Украины. За месяц боевые травмы и ранения получил защитник Украины.

В мае российские оккупационные войска нарушали режим тишины 348 раз.

8 июля

Олег Шило, 29 лет

Солдат 30-й бригады им. князя Острожского

Автор: 30 бригада ВСУ Олег Шило

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Получил пулевое ранение во время обстрела в районе города Попасная Луганской области. Умер от ран в госпитале.

'' Пуля прошла под сердцем. Главный сержант взвода его вынес на руках к месту эвакуации. Полчаса оказывали ему первую домедицинскую помощь '', - говорит товарищ погибшего с позывным "Футболист".

Боец родом из Киева. В 2009-2010 годах Олег служил срочную службу в 138-й радиотехнической бригаде. На контракт в 30-ку пришел в декабре 2019-го.

Дома остались родители и сестра.

10 июля

Тарас Матвиив, 31 год

Лейтенант 24-й бригады им. князя Даниила

Автор: 24 бригада ВСУ Тарас Матвиив

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Погиб в результате минометного обстрела позиций вблизи села Троицкое Попаснянского района Луганщины. Матвеев умер во время эвакуации.

''Одна из мин попала в блиндаж, где было двое воинов, он загорелся и частично обрушился. Тарас первым бросился на помощь, вытащил двух своих бойцов наружу, - говорит военный комиссар Львовской области Александр Тищенко. - Следующая мина упала возле Тараса''.

Матвиив родом из райцентра Жидачев на Львовщине. В 2011 году окончил университет во Львове по специальности журналиста. Работал на радио Эра, телеканале TVI. Участвовал в Революции Достоинства, был координатором "Поисковой инициативы" - организации, которая разыскивала пропавших людей.

На фронт отправился в 2015-м году доброволец Отдельного добровольческой четы "Карпатская Сечь", воевал в Песках. В этом году стал депутатом Жидачевской райсовета. В сентябре 2018 года поступил на курсы лидерства сухопутной академии им. Петра Сагайдачного и поступил на службу в 24-ю бригаду.

12 июля Тарас Матвеев получил звание Героя Украины посмертно.

Дома остались родители.

13 июля

Евгений Чумаченко, 32 года

Солдат 79-й десантно-штурмовой бригады

Автор: 79 бригада ВСУ Евгений Чумаченко

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Погиб от пулевого ранения возле села Славное Марьинского района Донецкой области.

Чумаченко родом из райцентра Арциз Одесской области. Поступил на службу вступил в сентябре 2018 года.

Дома остались жена и двое детей.

Дмитрий "Мир" Красногрудь, 42 года

Командир разведывательного взвода 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты

Автор: 35 бригада ВСУ Дмитрий "Мир" Красногрудь

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Погиб в результате подрыва на взрывном устройстве в "серой зоне" под Зайцевым, что рядом с оккупированной Горловкой.

Дмитрий родом из Харькова. ''Мир'' - профессиональный разведчик. Принимал участие в миротворческой миссии в Сьерра-Леоне в 90-х.

На войне на Донбассе с 2014 года. Был командиром разведки батальона в 93-й бригаде. Освобождал Марьинку, Авдеевку, оборонял Пески, Трехизбенку, Чермалык, воевал в Авдеевский промзоне. Принимал участие в операции по захвату в плен российского военнослужащего Виктора Агеева. В 2019 году перешел в морскую пехоту.

Во время эвакуации тела "Мира" российские войска устроили засаду, обстреляли группу медиков и военных. В результате погиб военный медик Николай Илин и сержант-морпех Ярослав Журавель.

Дома остались родители, жена и двое сыновей.

Николай "Эстонец" Илин, 36 лет

Сержант-медик 137-го батальона морской пехоты

Автор: 35 бригада ВСУ Николай ''Эстонец'' Илин

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Подорвался на взрывном устройстве при попытке эвакуации раненого сержанта Ярослава Журавля.

Родом из белорусского города Могилев. Выехал из Беларуси в 2006 году после протестных акций на площади Калиновского в Минске, жил в Белой Церкви в Киевской области.

В том же 2006-м эмигрировал в Эстонию, где жил несколько лет. Работал таксистом, проводил экскурсии. Изучил эстонский и получил гражданство.

В 2018 году вернулся в Украину и пошел служить в морскую пехоту.

''Украина достойная хорошего будущего. Она сейчас не просто борется за это будущее - она ​​является границей Европы. И если вы проиграете эту борьбу, то это будет и наш проигрыш'', - говорил "Эстонец" в одном из своих последних интервью.

Дома осталась мама и невеста.

Ярослав Журавель, 40 лет

Сержант-разведчик 137-го батальона морской пехоты

Автор: 35 бригада ВСУ Ярослав Журавель

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Ярослав шел первым в эвакуационной группе, которая должна была забрать тело погибшего лейтенанта Красногрудя. Был в белом шлеме и бронежилете, но боевики открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Ярослав получил три пули в тело, но ему удалось отползти в безопасное место. Когда к нему попытался прорваться Илин, он подорвался на мине.

Сержанта так и не смогли эвакуировать. Ярослав Журавель истек кровью

Сержанта так и не смогли эвакуировать. Ярослав Журавель истек кровью. Сколько сержант прожил после ранения - неизвестно. Тело отдали боевики через шесть дней.

В то же время, власти и штаб ООС не смогли ответить, были ли поиски сержанта.

Ярослав Журавель родом из села Андреевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.

На фронте разведчик с 2015 года в составе 93-й бригады. Воевал в Песках, Марьинке, Гранитном. В 2019-м перевелся до морпехов вслед за своим командиром Дмитрием Красногрудем.

Дома осталась родители, жена и две дочери.

20 июля

Василий Кравченко, 26 лет

Старший матрос 503-го батальона морской пехоты

Автор: 36 бригада ВСУ Василий Кравченко

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Погиб от пули снайпера во время боевого дежурства на взводному опорном пункте вблизи поселка Шумы в Донецкой области.

Василий Кравченко родом из райцентра Изяслав Хмельницкой области. Во время второй волны мобилизации в 2014 году проходил службу в пограничных войсках. Затем дважды заключал контракт. В морской пехоте с 2016 года.

Остались родители, сестра и жена.

21 июля

Артем Козий, 18 лет

Солдат 36-й бригады морской пехоты им. контр-адмирала Белинского

Автор: 36 бригада ВСУ Артем Козий

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Умер от многочисленных осколочных ранений в мобильном госпитале в Мариуполе, в результате обстрела с автоматического гранатомета вблизи села Павлополь в Донецкой области. Врачи семь часов боролись за жизнь морпеха.

Родом из райцентра Южноукраинск Николаевской области. На службу пошел после окончания Николаевского строительного техникума. В июле 2020 отправился на фронт в первую ротацию.

Дома остались родители.

Публикуем поименный список погибших защитников Украины в июне 2020 года. Нам известно о смерти в бою трех военных. Самому младшему из погибших было 22 года, самому старшему - 46 лет. За месяц боевые травмы и ранения получили 55 защитников Украины.