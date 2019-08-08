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четверг, 08 августа 2019 11:49

Рассказали подробности марша ветеранов на День Независимости

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Рассказали подробности марша ветеранов на День Независимости
На парад, который организуют ветераны, записалось около 7 тыс. бывших бойцов / фото: Gazeta.ua

К участию в инициированном общественностью военном параде в День Независимости согласились уже более 7 тыс. Ветеранов и значительное количество гражданских лиц.

"Огкомитет получил заявки на отдельные колонны почти всех добровольческих формирований, волонтерских инициатив и отдельных ветеранских объединений списочного численностью от 50 человек каждая", - сообщает пресс-служба "Парада-2019".

Также участие в Марше подтвердило Синодальное управления Военного духовенства Православной церкви Украины и капелланы Протестантской церкви. В связи с этим оргкомитет прорабатывает вопрос о проведении межконфессиональной молитвы с привлечением всех конфессий Украины.

Оргкомитет отметил, что так и не получил от офиса президента Украины никаких официальных ответов на вопрос о времени и месте проведения государственных мероприятий в День Независимости, чтобы "Марш защитников" не накладывался на них.

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Расписание Марша защитников Украины

Движение Марша начнется от парка имени Т. Шевченко в 9:00.

Колонна пройдет до Бессарабской площади, откуда будет следовать по Крещатику.

В 9:30 колонна выровняет строй у ЦУМа и продолжит движение, чтобы в 10:20 прибыть на Майдан и начать построение для заключительной части.

В 10:50 построение будет закончено. Состоятся коллективное исполнение гимна Украины и фотосессия.

После окончания официальной части Марша все желающие поднимутся до Михайловской площади, где пройдет чествование памяти погибших воинов минутой молчания, возложение цветов, торжественный молебен по погибшим в бою.

По состоянию на 7 августа проведение марша-собрату подтвердили во Львове, Николаеве, Сумах, Запорожье и Одессе.

На День Независимости будет два отдельных марша. Добровольцы и ветераны пройдут маршем по Крещатику после марша, который планирует провести власть. Об этом договорились ветераны Союза войны с Россией и Офисом президента 1 августа.

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