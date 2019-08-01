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четверг, 01 августа 2019 16:08

Марш военных будет, но с нюансами

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Марш военных будет, но с нюансами
На парад военных Зеленский не придет. Фото: bbc.com

Представители ветеранских организаций договорились о проведении парада 24 августа.

Об этом договорились на встрече с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко, сообщает общественный активист, доброволец и член организационного комитета парада ко Дню Независимости "Марш Защитников" Андрей Медведько.

"Говорили с Кириллом Тимошенко, на встрече присутствовали силовики, министры министр культуры Украины Евгений Нищук, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр по делам ветеранов Ирина Фриз. Мы договорились, что мы наши марши разводим во времени, но не в месте. Мы пройдем Крещатике и они по Крещатику ", - рассказал Медведько.

Президент Украины Владимир Зеленский не придет на Марш защитников.

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Неа мнению ветерана согласие властей на проведение марша является прогрессом.

"Результат устроил обе стороны. Будет два марши 1. Официальный - Марш Достоинства, проводит власть. 2. Народный - Марш защитников, его проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших. Достигнута договоренность о совместной координации, чтобы не мешать друг другу ", - отметил активист.

Президент Володимир Зеленський скасував парад на День Незалежності. Натомість хоче виділити 300 млн грн на премії українським військовим.

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01
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