Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО

В больницах ОРДЛО критическая ситуация. Фото: pixabay.com

Две трети медицинских учреждений на территории оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей Украины полностью заполнены Сovid-больными.

Об этом заявила Восточная правозащитная группа в Facebook.

"Мы провели мониторинг ситуации со здравоохранением в ОРДЛО. Ситуация критическая не только с Covid-19", - утверждают правозащитники.

Отмечается, что в большинстве городов ОРДЛО заполнены также гинекологические отделения. Операции по гинекологии проводят только в Луганске и Донецке в ограниченном количестве.

"Исключение составляет только отделения онкологические. Их пока не отдают под Covid-19", - отметили в посте.

Также везде не хватает медицинского персонала, а в госпиталях Дебальцево и Антрацита нет водоснабжения. Провалена кампания по вакцинации местных жителей от Covid-19, отметили правозащитники.

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Всего через неделю-две после того, как жителей с оккупированной территории автобусами вывозили голосовать на российские выборы в Ростовскую область, в сети начали публиковать множество видео. На них сняты очереди в больницы и куча автомобилей возле моргов, пишет "Радио Свобода".

Также местные в сети показывали палатки. В них якобы складывали тела умерших от коронавируса, которые не помещались в морги. Публиковали и фото с пакетами возле мусорников. Вся эта информация есть только в пабликах со слов жителей оккупированных территорий.

Местные рассказывают, что попасть на диагностику и лечение почти невозможно. Две недели надо ждать, чтобы сделать рентген с диагнозом пневмония.

В тюрьмах на оккупированных территориях Украины не лечат больных коронавирусом. Несколько недель тому назад оккупанты ввели там так называемый "карантин". По этой причине отменили свидания, запретили передавать продукты, лекарства, маски и воду, сообщил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Также боевики РФ требуют у пленных украинцев деньги за "содержание" в тюрьмах. Тем, кто не платит, устраивают ад.