Рассказали о ситуации на передовой

С начала суток боевики 5 раз обстреляли украинских военных. Фото: uainfo

На Донбассе от начала суток боевики 5 раз обстреляли украинских военных.

Оккупанты использовали противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, все 5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": трижды неподалеку Лебединского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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О потерях среди украинских военных не сообщается.

В ликвидации главаря ДНР Александра Захарченко заинтересованы его российские кураторы. Об этом заявил террорист Игорь Гиркин. Он исключил причастность украинских спецслужб к взрыву