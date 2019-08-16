Рассказали о ситуации на передовой

На Донбассе от начала суток боевики 5 раз обстреляли украинских военных.
Оккупанты использовали противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
Как отмечается, все 5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": трижды неподалеку Лебединского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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О потерях среди украинских военных не сообщается.
В ликвидации главаря ДНР Александра Захарченко заинтересованы его российские кураторы. Об этом заявил террорист Игорь Гиркин. Он исключил причастность украинских спецслужб к взрыву
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