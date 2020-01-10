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пятница, 10 января 2020 11:25

Рассказали о ситуации на границе с Россией

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Рассказали о ситуации на границе с Россией
В течение 65 минут в Украину въехали 29 автомобилей. Фото: www.ukrinform.ua

9 января ОБСЕ зафиксировала 8 тентованных грузовиков на неподконтрольном участке украинско-российской границы во временно оккупированной Успенке (73 км к юго-востоку от Донецка).

Об этом сообщает пресс-служба миссии.

В течение 65 минут в Украину въехали 29 автомобилей (в том числе 18 с табличками террористической организации ДНР), один тентованный грузовик (с украинскими номерными знаками) и два автобуса (с табличками боевиков), а также вошли 10 пешеходов (женщины и мужчины разного возраста).

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Из Украины выехали 39 автомобилей (в том числе 27 с российскими номерными знаками и восемь с табличками террористов), семь тентованных грузовиков (три с украинскими номерными знаками и четыре с табличками "ДНР") и четыре автобуса (один с российскими номерными знаками и три с табличками боевиков), а также вышли 14 человек.

На временно оккупированной территории Донбасса снова обнаружено вооружение ВФ России, которое находится там с нарушением Минских договоренностей.

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