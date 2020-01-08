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среда, 08 января 2020 15:04

На Донбассе обнаружено скопление "Градов", гаубиц и танков

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На Донбассе обнаружено скопление &quot;Градов&quot;, гаубиц и танков
На Донбассе снова заметили скопление российской техники.

На временно оккупированной территории Донбасса снова обнаружено вооружение ВФ России, которое находится там с нарушением Минских договоренностей.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения зафиксировала дислокацию техники, в частности на Луганщине, сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что вооруженные формирования РФ и их наемники продолжают размещать военную технику как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения вооружения.

"В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 7 января обнародована информация, что 4 января на неподконтрольной правительству Украины территории на полигоне в районе населенного пункта Миусинск мини-БПЛА зафиксировал 7 единиц реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), которые были размещены с нарушением линий отвода", – говорится в сообщении.

Кроме того, в тот же день мини-БПЛА зафиксировал вооружение, которое было размещено за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

Так, на полигоне в районе Миусинска выявлено 10 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), а также 3 танка (Т-64).

При этом неподалеку Хрустального – 18 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм – 10 единиц, 2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм – 8 единиц) и 10 танков (Т-64).

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности", – подчеркнули в ООС.

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Если процесс разведения войск на Донбассе продлится слишком долго, нужно будет рассматривать возможные альтернативы Минским соглашениями. Об этом в интервью Bild рассказал глава МИД Вадим Пристайко.

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Дата
08
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