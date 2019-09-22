Рассказали о ситуации на Донбассе

Обстрелы на Донбассе: рассказали ли новые потери украинских военных Фото: dw.com

За минувшие сутки российские наемники 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Вели обстрел из запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник 8 раз нарушил режим тишины в направлении оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" - 4 раза неподалеку Водяного, дважды неподалеку Лебединского, Новотроицкого, а также Богдановка. Обстреливали с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил - неподалеку Южного, Новозвановка, Майорская, Новолуганское и Луганского. Били из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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За минувшие сутки ни один украинец не погиб.

Оккупационная администрация ДНР создает "пенсионные комиссии", чтобы лишать выплат от ДНР тех пенсионеров, которые живут в Украине и получают две пенсии Главной задачей этих органов "администрации" станет "определение целесообразности пенсионных выплат" местным пенсионерам.