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понедельник, 16 декабря 2019 15:19

Рассказали о потерях боевиков на Донбассе в декабре

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Рассказали о потерях боевиков на Донбассе в декабре
Боевики потеряли 44 бойца / фото: ООС

За первую половину декабря оккупанты понесли потери в количестве 44 воинов.

С 44 потерь боевиков 22 террористов были ликвидированы сообщает штаб ООС.

Еще 22 боевика травмированы и составляют санитарные потери.

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За это же время Объединенные силы потерпели 20 потерь.

Среди них 8 украинских военных погибли:

нацгвардеец Сергей Михальчук - 14 декабря во время артиллерийской атаки прикрыл своим телом своего собрата;

сержант Андрей Дзюба - 11 декабря погиб при выполнении боевого задания;

солдат Андрей Войтович- 9 декабря погиб в результате подрыва;

младший сержант Виктор Прусский - 9 декабря погиб в результате подрыва;

старший сержант Сергей Сирота - 9 декабря погиб в результате подрыва;

солдат Дмитрий Темный - 7 декабря погиб в результате вражеского обстрела;

спецпризначинець СБУ Денис Волочаев - 1 декабря погиб от вражеского обстрела;

спецпризначинець СБУ Дмитрий Каплунов - 1 декабря погиб от вражеского обстрела.

Боевики ДНР передали родственникам тело и утверждают, что это пленный украинский военный Роман Беспалый, 37 лет. Перед этим они сделали вскрытие и изъяли внутренние органы человека.

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