Сутки на Донбассе: 7 обстрелов, два раненых

 
Ексклюзивы
1/5
Половина населения оккупированных территорий хотела бы присоединиться к России
Половина населения оккупированных территорий хотела бы присоединиться к России
2 Просмотров: 1755
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 225
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 981
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 495
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2862
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 10854
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2169
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5166
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2376
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Фото
Все фото
7
5
14
28
7
Вершины терриконов и провокации врага: показали фото украинских армейцев с передовой
Вершины терриконов и провокации врага: показали фото украинских армейцев с передовой
В Киеве попрощались с погибшим полковником &quot;Альфы&quot; СБУ Дмитрием Каплунов
В Киеве попрощались с погибшим полковником "Альфы" СБУ Дмитрием Каплунов
Что говорят на Банковой о &quot;нормандской встрече&quot;
Что говорят на Банковой о "нормандской встрече"
Как гражданские провели день в бригаде десантников
Как гражданские провели день в бригаде десантников
Гибель каждого бойца в зоне ООС - большая потеря: провели Дениса Волочаева
Гибель каждого бойца в зоне ООС - большая потеря: провели Дениса Волочаева
Видео
Все видео
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
В Киев приехал канал Министерства обороны Российской Федерации
В Киев приехал канал Министерства обороны Российской Федерации
ВСУ впервые за 20 лет дозаправили истребители в воздухе
ВСУ впервые за 20 лет дозаправили истребители в воздухе
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 972
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2421
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10809
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2763
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2898
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 549
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
понедельник, 16 декабря 2019 07:28

Сутки на Донбассе: 7 обстрелов, два раненых

  Комментировать
Сутки на Донбассе: 7 обстрелов, два раненых
Сутки в ООС: два военных ранены. Фото: Вовремя

За минувшие сутки на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска совершили обстрел вблизи Лебединского – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, передает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР" зафиксировано 6 вражеских неподалеку Луганского – из станковых противотанковых гранатометов, дважды возле Крымского - из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов, в районе Хутора Свободного – из автоматических гранатометов, неподалеку Светлодарска – из СПГ и автоматических гранатометов, вблизи Зайцевого – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грустные новости: сообщили о потерях на Донбассе

Изменения в Минские соглашения, так называемый "Минск-3", могут быть внесены только при условии участия "экспертов" из так называемых "ДНР" и "ЛНВ". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сутки на Донбассе: 7 обстрелов, два раненых». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
33
 Просмотров: 167191
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 47531
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5
 Просмотров: 22122
Фаны &quot;Динамо&quot; вывели из себя дочь Суркиса
Фаны "Динамо" вывели из себя дочь Суркиса Просмотров: 18396
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7
 Просмотров: 11440
Донбасс
В Кремле назвали условие реализации Минских соглашений
В Кремле назвали условие реализации Минских соглашений Просмотров: 315
Половина населения оккупированных территорий хотела бы присоединиться к России
Половина населения оккупированных территорий хотела бы присоединиться к России
 2 Просмотров: 1746
Украинский военный получил ранения под обстрелом
Украинский военный получил ранения под обстрелом Просмотров: 144
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе 4 Просмотров: 1890
Климкин назвал новые цели Путина в Украине
Климкин назвал новые цели Путина в Украине Просмотров: 1404
Больше всего комментируют
12
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
12
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
5
Сенцов сделал заявление о деле Шеремета
4
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
2
"Слуга народа" вбухает 1 млн грн на корпоратив. Сети говорят, что значительно больше
Голосов: 4468
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua