Сутки на Донбассе: 7 обстрелов, два раненых

Сутки в ООС: два военных ранены. Фото: Вовремя

За минувшие сутки на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска совершили обстрел вблизи Лебединского – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, передает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР" зафиксировано 6 вражеских неподалеку Луганского – из станковых противотанковых гранатометов, дважды возле Крымского - из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов, в районе Хутора Свободного – из автоматических гранатометов, неподалеку Светлодарска – из СПГ и автоматических гранатометов, вблизи Зайцевого – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.

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Изменения в Минские соглашения, так называемый "Минск-3", могут быть внесены только при условии участия "экспертов" из так называемых "ДНР" и "ЛНВ". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.