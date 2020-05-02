Ранили четырех украинских воинов

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 819
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 612
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1602
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1395
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3465
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2367
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4770
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 909
Фото
Все фото
7
3
12
3
5
На Донбассе началась операция Объединенных сил
На Донбассе началась операция Объединенных сил
Боевики обстреляли населенный пункт
Боевики обстреляли населенный пункт
Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия
Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия
Жизнь оборвал осколок вражеского снаряда: назвали имя погибшего на Луганщине воина
Жизнь оборвал осколок вражеского снаряда: назвали имя погибшего на Луганщине воина
Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР
Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР
Видео
Все видео
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов
Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Сыну Януковича отдали шахту в ОРДЛО – журналист
Сыну Януковича отдали шахту в ОРДЛО – журналист
"Мы в Зайцево зашли так тихо, что боевики уволили командира своей разведки" - боец ООС
"Мы в Зайцево зашли так тихо, что боевики уволили командира своей разведки" - боец ООС
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3141
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2187
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1476
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8973
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3987
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 мая 2020
Просмотров: 216
Йога
Не сказати, що весь цей час я тільки й ждав його з'яви. Але, якби озвався, світ очуднився б. Людина не задумується про якісь речі, а коли вони, ніби ...
суббота, 02 мая 2020 09:21

Ранили четырех украинских воинов

  Комментировать
Ранили четырех украинских воинов
Как прошли сутки в ООС. Фото: генштаб ООС.

За прошедшие сутки, 1 мая вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал наши позиции неподалеку Богдановки, Водяного, дважды у Тарамчука, Каменки, Старогнатовки, Гнутового, Лебединского и Невельского, сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники трижды ударили вблизи Крымского, Южного, Мироновского, Хутора Свободного и Майского.

Трое украинских воинов получили ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали дату новых переговоров "нормандской четверки"

Сегодня, 2 мая, зафиксировали девять нарушений. В основном в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Неподалеку Хутора Свободного, Крымского, Орехово, Южного.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" русские оккупанты дважды вели огонь по позициям у Авдеевки.

Один украинский воин получил ранения. Потери противника уточняются.

30 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили ранения. Им предоставили медицинскую помощь, находятся в удовлетворительном состоянии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ранили четырех украинских воинов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
мая

48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара

В столице поехал первый электротрамвай

Лицей открыли губернатор и аббат

Самое читаемое
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие 4 Просмотров: 90949
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
16
 Просмотров: 21429
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
5
 Просмотров: 18369
&quot;Ошибка молодости&quot;: показали фото девочки, которой мать отрезала голову
"Ошибка молодости": показали фото девочки, которой мать отрезала голову Просмотров: 13626
Что известно о женщине, которая ходила с отрезанной головой дочери
Что известно о женщине, которая ходила с отрезанной головой дочери
3
 Просмотров: 9630
Донбасс
На Донбассе ранили двух украинских военных
На Донбассе ранили двух украинских военных Просмотров: 108
Сначала Донбасс, потом Москва: глава дипломатии ЕС рассказал о ближайших планах. Фото: pixabay.com
Сначала Донбасс, потом Москва: глава дипломатии ЕС рассказал о ближайших планах. Фото: pixabay.com Просмотров: 1035
На Донбассе унижтожили двух русских наемников
На Донбассе унижтожили двух русских наемников Просмотров: 999
Война продолжается: имена воинов, погибших на Донбассе в апреле
Война продолжается: имена воинов, погибших на Донбассе в апреле
 1 Просмотров: 594
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
 3 Просмотров: 3186
Больше всего комментируют
6
Бужанский хочет изменить закон о языке образования в Украине
5
Экономика Украины обрушится за пару месяцев
4
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие
3
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
3
Мой отказ подписать абсурдное подозрение Порошенко стал одной из причин для моего увольнения - Рябошапка
Голосов: 7373
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua