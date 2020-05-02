Ранили четырех украинских воинов

Как прошли сутки в ООС. Фото: генштаб ООС.

За прошедшие сутки, 1 мая вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал наши позиции неподалеку Богдановки, Водяного, дважды у Тарамчука, Каменки, Старогнатовки, Гнутового, Лебединского и Невельского, сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники трижды ударили вблизи Крымского, Южного, Мироновского, Хутора Свободного и Майского.

Трое украинских воинов получили ранения.

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Сегодня, 2 мая, зафиксировали девять нарушений. В основном в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Неподалеку Хутора Свободного, Крымского, Орехово, Южного.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" русские оккупанты дважды вели огонь по позициям у Авдеевки.

Один украинский воин получил ранения. Потери противника уточняются.

30 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили ранения. Им предоставили медицинскую помощь, находятся в удовлетворительном состоянии.