Раненых военных обокрали на 22 млн грн – будут судить экс-главу Госслужбы по делам ветеранов

Мужчина похитил 22 млн грн, которые должны были быть использованы для психологической реабилитации ветеранов. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований передали в суд дело в отношении экс-руководителя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Его подозревают в присвоении 22 млн грн, которые предназначались для помощи и реабилитации военных, пишут в пресс-службе.

Как стало известно, в 2015-м Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО заключила договоры с некоторыми компаниями. Должны были проводить реабилитацию участников АТО.

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По данным следствия, бывший глава через ложные документы присвоил 22 млн грн. Если его вину докажут, то приговорят к 5 годам лишения свободы.

На официальном сайте ГБР не раскрывают имени и фамилии, однако в 2014-2017-х председателем Госслужбы по делам ветеранов АТО был Артур Деревянко.

На своем первом заседании депутаты Верховной Рады избрали нового министра по вопросам ветеранов российско-украинской войны и добавили ему функций Министерства оккупированных территорий и временно-перемещенных лиц. Эту должность будет занимать Оксана Коляда, более известная по девичьей фамилиии Гаврилюк, ее в качестве кандидата предложил "Рух ветеранів України", сообщает "Новинарня".