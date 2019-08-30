Новая власть убрала министерство ветеранов

На своем первом заседании депутаты Верховной Рады избрали нового министра по вопросам ветеранов российско-украинской войны и добавили ему функций министерства оккупированных территорий и временно-перемещенных лиц.

Эту должность будет занимать Оксана Коляда более известная по женскойй фамилиии Гаврилюк, ее, в качестве кандидата предложил "Рух ветеранів України", сообщает Новинарня.

Отныне ее должность будет называться министр по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Сама новоиспеченная госпожа министр была удивлена объединением этих, по сути разных, министерств.

"Я не совсем понимаю, как можно в одном ведомстве работать с двумя различными аудиториями с иногда противоположными потребностями. Осознаю, что для государства оба направления являются приоритетными. У меня нет готового ответа - как мы это сделаем. Но одно знаю точно, я - кандидат от ветеранского движения, и решать мы все должны вместе. Мне нужно время на понимание и помощь единомышленников", - написала Коляда на своей странице в Facebook.

Автор: Скриншот Реакция министра на свое назначение

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Александр Войтко, активист " Рух ветеранів України " и координатор ОО "Союз ветеранов войны с Россией" тоже не доволен этим назначением.

"Президент не сдержал слова и фактически ликвидировал Министерство по делам ветеранов. Вместо него должны создать что-то принципиально другое, с другим кругом ответственности и функционалом. Министра Оксану Коляду поставили перед фактом за несколько часов до голосования. Это чтобы вы понимали механизм принятия решений в "Слуге народа", - заявил Войтко, который является участником боевых действий и одним из организаторов Марша защитников Украины.

Он напомнил, что на Международном волонтерском и ветеранской форуме "Там, где мы - там Украина!" Президент Владимир Зеленский обещал не уничтожать министерство по делам ветеранов.

"Мы ждем от вас кандидатуру, я не хочу сам ее выбирать. Хочу, чтобы вы предложили этого человека, который действительно является авторитетом и может возглавить ведомство", - сказал тогда президент, обращаясь к ветеранам.

Автор: Новинарня Верховная Рада Украины назначила нового министра по вопросам ветеранов российско-украинской войны

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Госпожа министр родилась в городе Волочиск Хмельницкой области.

До назначения МинветТОТиВПО была заместителем министра по делам ветеранов российско-украинской войны Ирины Фриз.

Имеет звание полковника и статус участника боевых действий.

В 2007 году окончила Львовский институт внутренних дел по специальности "правоведение", а затем получила диплом магистра во Львовском госуниверситете внутренних дел.

Войну встретила, будучи в ведомстве Арсена Авакова.

С 2015-2017 года Оксана Коляда возглавляла управление коммуникации и прессы Министерства обороны Украины. В 2016 году пошла в общественный сектор и основала курсы для журналистов, работающих в зоне проведения АТО. Отвечала за процесс создания региональных военных пресс-центре в Авдеевке, Северодонецке.

В Житомирской области участвовала в создании реабилитационного центра для ветеранов российско-украинской войны - в рамках проекту "Новые лидеры".

Кандидатуры на руководящие должности в парламентских комитетах утвердила подготовительная депутатская группа. Решение было принято на заседании группы