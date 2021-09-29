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среда, 29 сентября 2021 12:08

Ракеты, авиация, стандарты НАТО: показали впечатляющие кадры с учений украинской армии
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На полигоне Ягорлык в Херсонской области успешно прошли итоговые тактические учения подразделений противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск.

Об этом сообщил пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

Фото: armyinform.com.ua

По легенде учений, созданные группировки войск противовоздушной обороны охраняли важные государственные объекты от вражеских ракетных ударов и авианалетов.

"В начале обучения украинские истребители Су-27 и МиГ-29 и штурмовики Су-25 "подыгрывали" подразделениям зенитных ракетных и радиотехнических войск, выполняя полеты в роли контрольных целей для средств ПВО. После тренировочных дней, расчеты начали реальные боевые стрельбы по воздушным мишеням", - говорится в сообщении.

Первыми отстрелялись расчеты зенитных ракетных комплексов малого радиуса поражения С-125 М1 и "Оса-АКМ". Их целями были враждебны беспилотники, которые выполняли разведывательную миссию наших позиций.

Отмечается, что учения были максимально приближены к реальным боевым условиям. В общем расчеты совершили более 30 пусков зенитных управляемых ракет по воздушным целям.

"Оперативная обстановка менялась каждые 10 мин. Постоянно менялись боевые задачи и подразделения, которые должны их выполнить. Это способствовало динамичности учений и держало в напряжении расчеты. Ракетчикам часто приходилось импровизировать, находить нестандартные решения, чтобы отбить воздушное нападение врага.

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Во время учений также показала свою эффективность система мобильных командных пунктов. Их работа была организована в соответствии с концепцией распределенных пунктов управления по примеру опыта государств-членов НАТО", - рассказали в ведомстве.

После учений воздушные дивизионы со всей Украины вернулись к пунктам постоянной дислокации.

22 сентября 2021 года в Украине начались стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021". Их основная цель - повышение оборонного потенциала Украины и улучшение совместимости с Вооруженными силами государств-членов НАТО.

В учебно-боевых задачах примут участие военные подразделения 15 стран. В частности 11 стран-членов НАТО и четыре страны-партнеры. Кроме того, от Североатлантического альянса, а именно со Стратегического командования НАТО по операциям, запланировано участие группы экспертов.

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