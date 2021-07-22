Район вблизи Золотого превращается в горячую точку - ОБСЕ

Грау заявила об ухудшении ситуации на Донбассе. Фото: ua.news

Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается, а зона вокруг участка разведения вблизи Золотого превращается в горячую точку.

Об этом заявила спецпредставитель ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Хайди Грау после встречи ТКГ.

"Ситуация с безопасностью в последние месяцы продолжает ухудшаться: зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи Золотого превращается в горячую точку. СММ также продолжает фиксировать увеличение использования тяжелого вооружения", - отметила Грау.

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Она отметила, что год назад участники ТКГ договорились о мерах по усилению режима прекращения огня и "в течение нескольких месяцев в результате этой договоренности наблюдалась значительная стабилизация режима тишины вдоль линии соприкосновения".

По словам Грау, это является доказательством того, что всеобъемлющего прекращения огня можно достигнуть при условии, что стороны проявят необходимую политическую волю.

Высший суд в Праге, Чехия, увеличил наказание белорусу Алексею Фадееву, который участвовал в боевых действиях против Украины на Донбассе. Ему присудили 21 год лишения свободы.