Работает снайпер: минус один террорист на Донбассе

На Донбассе ликвидировали еще одного пророссийского боевика, предателя Украины.

Об этом пишет пользователь Twitter с ником Necro Mancer.

"Бабич Евгений Владимирович "Чупа" (Славяносербский р-н, 05/11/93) погиб ~26/04/20 (предположительно от выстрела снайпера в голову в р-не н.п. Донецкий)", - уточняется в сообщении.

Фото: Twitter / Necro Mancer

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На сайте "Миротворец" говорится, что Евгений Бабич "Чупа" 05.11.1993 г. р. - житель с. Хорошее Славяносербского района, боевик НВФ.

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