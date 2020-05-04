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понедельник, 04 мая 2020 12:38

Подельник Гиркина покончил жизнь самоубийством

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Подельник террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) Павел Кифорук покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает пользователь Twitter с ником Necro Mancer.

"Кифорук Павел Павлович "Гроз" (24/05/86, Шахтерск/Стожковское) покончил жизнь самоубийством ночью 02-03/05/20", – пишет он.

Автор: Twitter/Necro Mancer
  Подельник Гиркина совершил самоубийство
Подельник Гиркина совершил самоубийство
Автор: Twitter/Necro Mancer
  Подельник Гиркина совершил самоубийство
Подельник Гиркина совершил самоубийство

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Также в сообщении опубликованы фото из соцсетей, из комментариев в которым свидетельствует, что террорист покончил жизнь самоубийством.

Автор: Twitter/Necro Mancer
  Подельник Гиркина совершил самоубийство
Подельник Гиркина совершил самоубийство
Автор: Twitter/Necro Mancer
  Подельник Гиркина совершил самоубийство
Подельник Гиркина совершил самоубийство

На сайте "Миротворец" указано, что Павел Кифорук, 24.05.1986 г.р. – боевик НВФ, принимал участие в боевых действиях в г. Славянск.

В ответ на обстрелы боевиков подразделения ВСУ были вынуждены открыть огонь: уничтожены двое российских наемников.

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