Пытали током, запихивали иглы под ногти - бывший узник ЛНР рассказал об издевательствах

Мужчину заставляли рассказать о связях с ВСУ. Фото: СБУ

Бывший заключенный боевиков ЛНР рассказал об издевательствах в плену.

Мужчину почти 2 месяца боевики удерживали в подвалах МГБ ЛНР. Его задержали в апреле 2018 в центре Луганска, сообщает пресс-служба СБУ.

"Применяя к пленнику меры психологического и физического давления, террористы заставляли его признаться в якобы связях с украинскими правоохранительными органами. Не получив необходимых "признаний", боевики увезли заложника к линии разграничения и, угрожая пожизненным заключением, запретили въезд в ОРДЛО и РФ до 2023 года", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российская художница рассказала о пытках, которые пережила в плену донецких боевиков

О пытках мужчина рассказал на видео.

Сейчас он находится на подконтрольной украинскому власти территории Луганской области.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Ч. был в плену боевиков ДНР 1047 суток. Террористы захватили его в плен в феврале 2015 года. Во время выполнения боевого задания по огневой поддержке пехотных подразделений ВС Украины в селе Широкино Донецкой области. Свидетельство о пытках террористов ДНР обнародовал "Миротворец".