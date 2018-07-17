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вторник, 17 июля 2018 18:56

Пытали током, запихивали иглы под ногти - бывший узник ЛНР рассказал об издевательствах

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Пытали током, запихивали иглы под ногти - бывший узник ЛНР рассказал об издевательствах
Мужчину заставляли рассказать о связях с ВСУ. Фото: СБУ

Бывший заключенный боевиков ЛНР рассказал об издевательствах в плену.

Мужчину почти 2 месяца боевики удерживали в подвалах МГБ ЛНР. Его задержали в апреле 2018 в центре Луганска, сообщает пресс-служба СБУ.

"Применяя к пленнику меры психологического и физического давления, террористы заставляли его признаться в якобы связях с украинскими правоохранительными органами. Не получив необходимых "признаний", боевики увезли заложника к линии разграничения и, угрожая пожизненным заключением, запретили въезд в ОРДЛО и РФ до 2023 года", - говорится в сообщении.

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О пытках мужчина рассказал на видео.

Сейчас он находится на подконтрольной украинскому власти территории Луганской области.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Ч. был в плену боевиков ДНР 1047 суток. Террористы захватили его в плен в феврале 2015 года. Во время выполнения боевого задания по огневой поддержке пехотных подразделений ВС Украины в селе Широкино Донецкой области. Свидетельство о пытках террористов ДНР обнародовал "Миротворец".

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