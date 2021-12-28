Пытали и бросали в карцер: у плененного украинского военного развилась психическая нестабильность

Почти два года находится в плену у российских оккупантов украинский военнослужащий Игорь Мирончук. После пережитых пыток он в тяжелом состоянии. Фото: t.me/denisovaombudsman

Почти три года находится в плену у российских оккупантов украинский военнослужащий Игорь Мирончук. После перенесенных издевательств в Макеевской исправительной колонии №32 в оккупированной Донецкой области у мужчины развилась психическая нестабильность.

Администрация колонии вместо оказания медицинской помощи бросила Игоря на месяц в карцер, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"Состояние здоровья Игоря крайне тяжелое: он истощен, сильно похудел, после контузии психическое состояние нестабильно, в стрессовых ситуациях у него случаются нервные срывы", - рассказала Денисова.

Игорь Мирончук пошел защищать Родину в марте 2014 года. Проходил военную службу по контракту в должности главного сержанта в 128-й отдельной горной штурмовой бригаде. Участвовал в боях за Луганский аэропорт и Дебальцево.

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Во время боевых действий получил два ранения и контузию. Награжден орденом "За мужество третьей степени", медалями "20 лет добросовестной службы" и "Защитник отечества".

В плен на временно оккупированной территории в Донецкой области попал 9 февраля 2019 года. Его приговорили к 12 годам лишения свободы за якобы "шпионаж и участие в террористической организации" с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Людмила Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Единственное, что им известно - о жестоких пытках, которые пережил Станислав на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.