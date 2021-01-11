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понедельник, 11 января 2021 07:41

Путинские наемники обстреливали позиции ВСУ и нарвались на ответ

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Путинские наемники обстреливали позиции ВСУ и нарвались на ответ
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки. Вблизи Водяного, что на Приазовье, - с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета, сообщили в штабе ООС.

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"В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши воины оказали противнику адекватный ответ. Среди украинских защитников боевых потерь нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В Донецкой области начали расследование из-за того, что военные формирования России на Донбассе обстреляли бригаду, которая выполняла ремонтные работы на водоводе "Горловка-Торецкое".

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