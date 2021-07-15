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четверг, 15 июля 2021 14:40

Путинские наемники изрешетили пулями украинские позиции. Есть раненые

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Путинские наемники изрешетили пулями украинские позиции. Есть раненые
На Донбассе ранили украинского военного. Фото: Степанов Анатолий, УНИАН

В четверг, 15 июля, российские оккупанты обстреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции ВСУ.

Двое военнослужащих получили осколочные ранения, сообщила оперативно-тактическая группа "Север".

"Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых удовлетворительное", - говорится в сообщении.

О действиях врага сообщили представителям ОБСЕ. На месте происшествия работают бригада и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.

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За прошлые сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Опять имеем раненых. Пострадали двое воинов. Сейчас они в больнице. Состояние одного удовлетворительное, другого - средней тяжести.

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Дата
15
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