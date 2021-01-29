Путинская пропагандистка призвала "присоединить" Донбасс к России: в МИД РФ открестились

Симоньян призвала к расколу Украины. Фото: Twitter

Главный редактор одного из ведущих пропагандистских телеканалов России Russia Today Маргарита Симоньян призвала власти РФ присоединить оккупированную часть Донбасса

С таким призывом пропагандистка выступила на форуме "Русский Донбасс", который проходил в оккупированном Донецке, сообщают местные СМИ.

"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью своей огромной и великой, нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой!" – заявила Симоньян.

Тем самым Симоньян наговорила себе еще на одну статью потому, что призвала аннексировать еще одну часть Украины.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии российскому каналу "Дождь", что мнение Симоньян о необходимости присоединить Донбасс к России является ее личной точкой зрения.

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Напомним, российская топ-пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян приехала в оккупированный Донецк.