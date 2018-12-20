Путин заявил, что продолжит возить российские гумконвои на оккупированный Донбасс

Путин не прекратит возить российские гумконвои к Л-ДНР - фото politeka

Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что продолжит "поддерживать" оккупированый росийскими боевиками Донбасс.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос украинского журналиста о расходах России на Донбассе, передает Depo.ua.

"Вот вы гражданин Украины. И вы считаете жителей Донбасса жителями своей страны. Но кто установил блокаду между Донбассом и остальной Украиной разве Россия это сделала? Это сделала украинская власть. Ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую считают своей. И стреляют по своим гражданам , там гибнут мирные люди. Да, мы предоставляем гуманитарную и иную помощь проживающим там людям. Но только для того, чтобы их окончательно не раздавили "не съели", "не порвали". и продолжим это делать и дальше ", - сказал российский президент.

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Журналист спросил, сколько Россия тратит на оккупацию Донбасса, жители которого превратились в "рабов Кремля".

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