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четверг, 20 декабря 2018 13:36

Путин заявил, что продолжит возить российские гумконвои на оккупированный Донбасс

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Путин заявил, что продолжит возить российские гумконвои на оккупированный Донбасс
Путин не прекратит возить российские гумконвои к Л-ДНР - фото politeka

Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что продолжит "поддерживать" оккупированый росийскими боевиками Донбасс.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос украинского журналиста о расходах России на Донбассе, передает Depo.ua.

"Вот вы гражданин Украины. И вы считаете жителей Донбасса жителями своей страны. Но кто установил блокаду между Донбассом и остальной Украиной разве Россия это сделала? Это сделала украинская власть. Ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую считают своей. И стреляют по своим гражданам , там гибнут мирные люди. Да, мы предоставляем гуманитарную и иную помощь проживающим там людям. Но только для того, чтобы их окончательно не раздавили "не съели", "не порвали". и продолжим это делать и дальше ", - сказал российский президент.

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Журналист спросил, сколько Россия тратит на оккупацию Донбасса, жители которого превратились в "рабов Кремля".

Российские военные устроили разборки на дороге в Краснодаре. "В Краснодаре военный водитель решил помешать другим объезжать пробку по второстепенной дороге и понеслось"

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20
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