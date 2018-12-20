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четверг, 20 декабря 2018 08:43

''В Украину едут!'' - российские военные устроили разборки на дороге

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Российские военные устроили разборки на дороге в Краснодаре.

"В Краснодаре военный водитель решил помешать другим объезжать пробку по второстепенной дороге и понеслось", - написал в Twitter пользователь Михаил Светлов.

Автор: скриношот
  Российские военные устроили разборки на дороге в Краснодаре
Российские военные устроили разборки на дороге в Краснодаре

После этого военные прямо посреди дороги устроили драку и начали толкаться. Все военные - без опознавательных знаков.

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"В Украину едут!" - предположил автор поста.

Эта гипотеза вызвала волну гнева.

"Ордынский сброд!" - возмущаются пользователи в комментариях.

Боевики в Донбассе продолжают террор. На этот раз под горячую руку попали российские наемники. Нетрезвые боевики напали на военнослужащих 3-й мотострелковой бригады из Горловки 1 АК и пыталась их разоружить. Россияне хотели сопротивляться, но их руководство попросило не ссориться с террористами.

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Дата
20
декабря

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