''В Украину едут!'' - российские военные устроили разборки на дороге

Российские военные устроили разборки на дороге в Краснодаре.
"В Краснодаре военный водитель решил помешать другим объезжать пробку по второстепенной дороге и понеслось", - написал в Twitter пользователь Михаил Светлов.
После этого военные прямо посреди дороги устроили драку и начали толкаться. Все военные - без опознавательных знаков.
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"В Украину едут!" - предположил автор поста.
В Краснодаре военный водитель решил помешать другим объезжать пробку по второстепенной дороге и понеслось.— Mиxaил Cвeтлoв (@MiklSvetlov) 19 грудня 2018 р.
Обратите внимание - солдатня без опозновательных знаков! В Украину едут! pic.twitter.com/jDKvv63HPI
Эта гипотеза вызвала волну гнева.
"Ордынский сброд!" - возмущаются пользователи в комментариях.
Боевики в Донбассе продолжают террор. На этот раз под горячую руку попали российские наемники. Нетрезвые боевики напали на военнослужащих 3-й мотострелковой бригады из Горловки 1 АК и пыталась их разоружить. Россияне хотели сопротивляться, но их руководство попросило не ссориться с террористами.
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