''В Украину едут!'' - российские военные устроили разборки на дороге

Российские военные устроили разборки на дороге в Краснодаре.

"В Краснодаре военный водитель решил помешать другим объезжать пробку по второстепенной дороге и понеслось", - написал в Twitter пользователь Михаил Светлов.

Автор: скриношот Российские военные устроили разборки на дороге в Краснодаре

После этого военные прямо посреди дороги устроили драку и начали толкаться. Все военные - без опознавательных знаков.

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"В Украину едут!" - предположил автор поста.

В Краснодаре военный водитель решил помешать другим объезжать пробку по второстепенной дороге и понеслось.



Обратите внимание - солдатня без опозновательных знаков! В Украину едут! pic.twitter.com/jDKvv63HPI — Mиxaил Cвeтлoв (@MiklSvetlov) 19 грудня 2018 р.

Эта гипотеза вызвала волну гнева.

"Ордынский сброд!" - возмущаются пользователи в комментариях.

Боевики в Донбассе продолжают террор. На этот раз под горячую руку попали российские наемники. Нетрезвые боевики напали на военнослужащих 3-й мотострелковой бригады из Горловки 1 АК и пыталась их разоружить. Россияне хотели сопротивляться, но их руководство попросило не ссориться с террористами.