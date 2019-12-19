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четверг, 19 декабря 2019 13:26

Путин затеял перепалку с украинским корреспондентом

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Путин затеял перепалку с украинским корреспондентом
Путин затеял перепалку с украинским корреспондентом и проиграл. Фото: росзми

Украинский журналист Роман Цимбалюк "потролил" президента РФ Владимира Путина.

"У меня лично нет проблем с тем, чтобы работать в России. Возможно, если бы украинские танки были бы на Кубани, то вы тоже бы немного к нам изменили отношение", - спросил он у Путина.

На этот вопрос президент РФ огрызнулся, мол, о которых танки идет речь: "Т-72 или Т-34?"

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Цимбалюк ответил, что говорит о танке Т-64, который строят в Харькове.

Путин начал заявлять, что это советский танк, на что Цимбалюк парировал, что РФ вышла из состава СССР.

Донбасс после российского вооруженного вторжения уже никогда не сможет восстановить свою экономическую мощь.

Он, как и временно оккупирован Крым станет вечным напоминанием о сущности "дружбы" России.

В окружении президента Украины Владимира Зеленского все чаще звучат тезисы о том, что нужно максимальное количество людей перевезти, переселить и дать им возможность переехать в свободную Украину, высказал прогноз в интервью YouTube-канала "После Империи" украинский журналист Роман Цимбалюк.

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