Путин стремится решить конфликт на Донбассе языком ультиматумов - МИД

В этом году Путин останется последним соучредителем "нормандского формата". Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин занял выжидательную позицию относительно войны на Донбассе и ждет смены лидеров во Франции, Украине, Германии и США.

Путин ищет слабое место, чтобы потом поставить ультиматум, написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке для Le Figaro.

"Он просто выжидает, чтобы решить конфликт языком ультиматумов, а не компромиссов. В то же время, предыдущие 7 лет показали, что эта стратегия безуспешна. Ситуация до сих пор в тупике. Она вредит Украине и Европе, не несет ничего хорошего, собственно, самой России. Поэтому, сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может взять на себя ведущую роль для перезагрузки "нормандского формата", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что после завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель в этом году Путин останется последним соучредителем "нормандского формата". Кулеба уверен, что у президента Франции Эммануэля Макрона достаточно качеств, чтобы убедить Путина сесть за стол переговоров по Донбассу. По его мнению, сейчас для этого самое подходящее время.

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В Кремле возмущены заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о новой мировой войне из-за России и Covid-вакцин. РФ не использует пандемию коронавируса в качестве инструмента влияния, заявил пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков.