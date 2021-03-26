Кремль возмутили слова Макрона о новой мировой войне

Песков прокомментировал слова Макрона о новой мировой войне. Фото: Reuters

В Кремле возмущены заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о новой мировой войне из-за России и Covid-вакцин.

РФ не использует пандемию коронавируса в качестве инструмента влияния, заявил пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков.

С его словам, между Путиным и Макроном состоялся доверительный диалог, но в некоторых вопросах есть разногласия.

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"Мы не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну или используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния", - прокомментировал Песков.

Европа столкнулась с мировой войной нового типа из-за пандемии и действия России и Китая по Covid-вакцин.