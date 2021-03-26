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пятница, 26 марта 2021 08:16

Мир оказался в новой пандемии - Меркель

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Мир оказался в новой пандемии - Меркель
Вакцинация - это путь к выходу из кризиса. Фото: Reuters

Мир фактически оказался в новой пандемии коронавируса, выход из которой зависит от скорейшей вакцинации как можно большего количества людей.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после первого дня заседания Европейского совета. Она назвала важным вопрос экспортного контроля над вакцинами и предотвращения протекционизма, отметив необходимость "найти справедливое решение" и солидарный механизм распределения вакцин.

"Мы находимся в третьей волне, но по сути – это новая пандемия. Всем ясно, что вакцинация – это путь к выходу из кризиса... Победа над вирусом будет лишь тогда, когда всем в мире сделают прививку", - сказала лидер ФРГ.

По словам Меркель, важно не нарушать международные цепи поставок "но фирмы, которые заключили контракты с ЕС, должны их выполнять". Она также подчеркнула важность усиления механизма COVAX, особенно для стран Африки.

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В Германии партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз проиграла выборы в местные парламенты (ландтаги) в 2 федеральных землях - Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц.

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