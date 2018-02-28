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среда, 28 февраля 2018 17:17

Путин согласился на миротворцев на Донбассе

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  Путин не против миротворцев на Донбассе. Фото: Апостроф
Путин не против миротворцев на Донбассе. Фото: Апостроф

Российская Федерация не против размещения миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса, неподконтрольной Украине.

"Теперь говорят: нет. Нужно, чтобы они (миротворцы ООН. - Gazeta.ua) находились повсюду, то есть фактически речь идет о том, чтобы поставить всю эту территорию под международный контроль. Россия "за" или "против"? Мы, как минимум, не против ", - сказал Владимир Путин на пресс-конференции в Москве по итогам российско-австрийских переговоров, передает "Интерфакс-Украина".

Российский президент продолжает настаивать на одобрении технических вопросов размещения миротворцев с группировкой ЛДНР.

"Нужно договариваться с этими непризнанными республиками. Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать", - заявил он.

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Долгосрочный мир в Европе возможен только при содействии России. Об этом заявил канцлер Австрии Курц.

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